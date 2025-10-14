Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката "Пулс" в Кочани

© Почина един от първите заподозрени за пожара в нощния клуб "Пулс" в Кочани на 16-ти март, при който загиаха 62 души и още 200 бяха ранени, съобщава СДК.



Владо Петров, пенсиониран полицейски служител, е бил разследван по случая във връзка с дейността му като главен инспектор по пътното движение. Подозренията са, че в това си качество той е издал неправомерно разрешително за паркиране пред дискотеката.



"Петров е човек, който посвети целия си живот на службата и защитата на гражданите. За съжаление, той не получи справедливост. Той беше заподозрян по случая с трагичния пожар в нощния клуб "Пулс" в Кочани, при който загинаха 62 души - една от най-тежките трагедии в новата история на страната ни", се казва в изявление на Македонския полицейски синдикат.



Основната прокуратура за борбата с организираната престъпност и корупцията (OJO GOKK) води разследване срещу 30 полицаи, заподозрени, че като длъжностни лица в полицейските управления в Щип и Кочани не са извършили пълната и задълбочена проверка при издаването на лиценз за нощния клуб "Пулс". Те са работили в отделите за безопасността на движението, обществения ред и спокойствието.



Разследването първоначално обхващаше седем служители, но през април бяха добавени още десет, а през юни - нови 13 заподозрени. Процедурата все още е в досъдебна фаза и прокуратурата не е повдигнала обвинения - за разлика от друго дело, свързано с пожара в "Пулс", по което вече има обвинителен акт срещу 34 физически и 3 юридически лица.