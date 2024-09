Почина човекът зад гласа на Дарт Вейдър

© Джеймс Ърл Джоунс, холивудският актьор и гласът на Дарт Вейдър, почина на 93 години, съобщава неговият агент. Той е починал рано сутринта в понеделник, 9 септември, заобиколен от семейството си, казва агент Бари Макферсън.



Джоунс участва в десетки филми, включително "Поле на мечтите", "Пристигане в Америка" и "Конан Варваринът". Той е най-известен с това, че дава на суперзлодея от "Междузвездни войни" Дарт Вейдър неговия отличителен дрезгав глас.



Марк Хамил, който изигра сина на Вейдър Люк Скайуокър в "Междузвездни войни", публикува "Почивай в мир, татко" с емотикона с разбито сърце, докато споделя новинарски репортаж за смъртта.



Джоунс беше и гласът на Муфаса във филма на Дисни от 1994 г. "Цар Лъв" и в мотото на CNN "Това е CNN", припомня BBC.



Роден в Мисисипи през януари 1931 г., Джоунс казва, че не е могъл да говори през по-голямата част от детството си поради заекване. Той обяснява, че е развил известния си глас, докато е работил върху това как да се справи със заекването. Благодарение на него обаче Джеймс Ърл Джоунс печели множество награди, включително Еми, Тони, Грами и почетен Оскар.



Джоунс озвучава Дарт Вейдър в първия филм от "Междузвездни войни: Епизод IV - Нова надежда", който излиза през 1977 г., и последващите филми "Междузвездни войни: Епизод V - Империята отвръща на удара" и "Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите".



Той повторя ролята си в по-късни филмови издания, като първата част от антологичната поредица "Rogue One: История от Междузвездни войни" и третата част от продължението на трилогията, "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър" - и двете издадени в края на 2010 г.



Различен актьор винаги облича костюма на Дарт Вейдър и осигурява движенията за известния злодей, включително покойния Дейвид Проус, като Джоунс обаче винаги е бил добре разпознаваемия глас.



"Обичам да бъда част от целия този мит, от целия този култ", казва Джоунс в предишно интервю, добавяйки, че се радва да удовлетвори феновете, които обожават неговата реплика "Аз съм твоят баща".



Джоунс не крие, че никога не е печелил много пари от ролята на Дарт Вейдър - само 9 000 долара за първия филм и го е смятал просто за работа със специални ефекти. По негово собствено настояване дори не е сложено името му при представянето на филма. Той чувства, че всичко това е просто още един "специален ефект". Когато филмите чупят всички касови рекорди, той е убеден да преосмисли.



Джоунс участва и в някои телевизионен продукции, играейки по-възрастния Алекс Хейли в Roots: The Next Generation и печели една от двете си награди Еми за главна роля в американската драма Gabriel's Fire.



Неговият уникален дрезгав глас е използван и в "Семейство Симпсън", като той се появява и в ранните епизоди на "Улица Сезам". Джоунс също се заема с много емблематични герои на Шекспир на сцената, включително Отело и Крал Лир, пише lifestyle.bg.