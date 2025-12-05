Японско-американският актьор, майстор на бойни изкуства и каскадьор Кари-Хироюки Тагава, почина на 75-годишна възраст, пише Associated press.Причината за смъртта му са усложнения вследствие на прекаран инсулт, съобщи неговата мениджърка Марджи Уайнър.Тагава е познат с ролите си в екранни хитове като "Смъртоносна битка", "Близнаци", "Кедри в снега", "Пърл Харбър", "Планетата на маймуните", "Мемоарите на една гейша","Електра", "47 ронини", "Стар Трек", "Маями Вайс", "Спасители на плажа", "Ренегат","Хавай 5-0", "Уокър, тексаският рейнджър" и много други.