Американският активист за граждански права Джеси Джексън е починал, обяви семейството му в изявление. В социалните мрежи семейството му съобщава, че той е починал спокойно тази сутрин, "обграден от близките си“.

В изявление семейството споделя:

"Нашият баща беше лидер-слуга – не само за нашето семейство, но и за потиснатите, безгласните и пренебрегнатите по целия свят.“

Джеси Джексън бе американски активист за граждански права и баптистки пастор.

Кандидатира се за президентската номинация на Демократическата партия през 1984 и 1988 г., а в периода 1991-1997 е "сенатор в сянка“ на Вашингтон, окръг Колумбия.

Джексън е основател на People United to Save Humanity (PUSH) и National Rainbow Coalition, като и двете са организации с нестопанска цел.