Почина активистът за граждански права Джеси Джексън
В изявление семейството споделя:
"Нашият баща беше лидер-слуга – не само за нашето семейство, но и за потиснатите, безгласните и пренебрегнатите по целия свят.“
Джеси Джексън бе американски активист за граждански права и баптистки пастор.
Кандидатира се за президентската номинация на Демократическата партия през 1984 и 1988 г., а в периода 1991-1997 е "сенатор в сянка“ на Вашингтон, окръг Колумбия.
Джексън е основател на People United to Save Humanity (PUSH) и National Rainbow Coalition, като и двете са организации с нестопанска цел.
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис сега'', почина на 95-годишна възраст
16.02
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
13.02
