Почина Джордж Шулц

© Джордж Шулц, гениалният държавен секретар на Роналд Рейгън, който помогна за прекратяването на Студената война, почина на 100-годишна възраст.



"Един от най-последователните политици за всички времена, служил при трима американски президенти, Джордж П. Шулц почина на 6 февруари на 100-годишна възраст“, се казва в изявление на института "Хувър“, публикувано на уебсайта му, предава БГНЕС.



Ранни години



Джордж Шулц е роден на 13 декември 1920 г. в Ню Йорк. Учи в Принстънския университет, където получава степен бакалавър по икономика през 1942 г. Служи в Корпуса на морската пехота до 1945 г. и се уволнява с чин капитан. През 1949 г. получава докторска степен по индустриална икономика в Масачузетския технологичен институт. Преподава в икономическия факултет и Училището по мениджмънт в МТИ до 1957 г. с кратко прекъсване през 1955 г., когато е член на Съвета на икономическите консултанти на президента Айзенхауер. През 1957 се мести в Чикаго и става декан на Училището по икономика на Чикагския университет.



През 1969 г. Ричард Никсън го назначава за министър на труда. На този пост той остава една година, а от май 1972 до 1974 г. е министър на финансите. През този период е премахнат златния стандарт и САЩ се отказват от Бретънудската система. През 1974 напуска правителството, за да стане директор на корпорацията "Бехтел“.



Държавен секретар на САЩ



На 16 юли 1982 г. президентът Роналд Рейгън го назначава за държавен секретар. Някои наблюдатели го смятат за "гълъб“ във външната политика. Шулц е водещ защитник на политиката на интервенция на САЩ в Никарагуа, която смята за "тумор“. Противник е на преговорите с лидера на сандинистите Даниел Ортега.



През 1986 г. придружава президента Рейгън в Рейкявик на преговорите с Михаил Горбачов. Няколко години по-рано той е бил в Москва на погребението на Леонид Брежнев.



След оттеглянето си от голямата политика Шулц активно участва в обществения живот на страната. Често публикува статии във водещи американски издания по въпросите на международната политика. Когато Арнолд Шварценегер става губернатор на Калифорния, Шулц му помага като икономически съветник.



Автор е на спомените “Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State" (1993).