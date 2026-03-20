Почина Чък Норис
Припомняме, че снощи стана ясно, че легендата Чък Норис е бил приет в болница на Хаваите. Актьорът е бил на остров Кауай, за да провежда тренировките си.
Там, обаче, се е случил инцидент, след който Чък Норис е трябвало да бъде приет в местната болница. Приятел на актьора е споделил, че Чък Норис е в добро състояние и дори се шегувал със случилото се.
Норис навърши 86 години по-рано този месец и отпразнува рождения си ден с видео, на което провежда спаринг двубой със свой партньор.
Новината стана ясно от семейството на актьора в официалната му страница в Инстаграм. В публикацията пише: "С натежали сърца нашето семейство споделя внезапната кончина на нашия любим Чък Норис вчера сутринта. Въпреки че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, моля, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и беше в мир".
"За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше всеотдаен съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство. Той живя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост на хората, които обичаше. Чрез работата, дисциплината и добротата си той вдъхнови милиони хора по света и остави траен отпечатък върху толкова много животи. Въпреки че сърцата ни са разбити, ние сме дълбоко благодарни за живота, който живя, за незабравимите моменти, които имахме щастието да споделим с него. Любовта и подкрепата, които получи от фенове по целия свят, означаваха толкова много за него и нашето семейство е истински благодарно. За него вие не бяхте просто фенове, вие бяхте негови приятели", споделя още семейството на звездата.
"Благодарим ви, че го обичахте заедно с нас", завършва публикацията.
Карлос Рей "Чък“ Норис (на английски: Carlos Ray "Chuck" Norris), е американски актьор. От 1989 година има звезда на Холивудската алея на славата. Той е от поколението филмови герои, които въплъщават типичния филмов екшън герой, също като Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Долф Лундгрен, Уесли Снайпс, Чарлс Бронсън, Жан-Клод Ван Дам, Стивън Сегал и Брус Уилис.
Добре познат е със своята мускулеста фигура.
Sony007
преди 40 мин.
Мир на праха му,един от големите екшън актьори.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им!