Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пламен Узунов: Туркменистан е на първо място в света по находища на петрол и на четвърто по залежи на газ
Автор: Ася Александрова 17:01Коментари (0)34
© Associated Press
Забранената страна или затворената страна Туркменистан е на четвърто място в света по залежи на газ и на челно място по находища от петрол, което предопределя тяхната енергийна независимост и тяхната благосъстоятелност. Но те са силно затворена за външни влияния страна заради специфичния манталитет на централноазиатските републики. Това коментира в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ пътешественикът изследовател Пламен Узунов.

След разпада на СССР централноазиатските републики Узбекистан и Казахстан, Киргизия, Таджикистан имат положителни промени откъм отпускане на юздите и се отварят за света, докато в Туркменистан това не се е случило, което може да се обясни с различния манталитет на тези народи и необходимостта им от водач, "бащица“ или "баща на нацията“ както казват, обясни гостът. "Култът към личността е добил много високи измерения след освобождението, защото преди, все пак в рамките на СССР не е било възможно чак такова нещо. И това се отразява след това на политиката –  те се затварят, защото външното влияние би променило картината.“

"Когато си в столицата Ашхабад имаш чувството за прекалена подреденост – много красиво и стерилно,“ разказа още той, като добави, че след опустошителното земетресение от 9,2 по Рихтер от 1948 година всичко е било построено наново. "Всичко е в бяло, с много широки улици, с големи булеварди, само бели сгради, защото така е прието,  и с много градини,“ добави той. В столицата е добре да се посети Националния исторически музей, както и Музея на килимите, както и изключителната джамия на входа на града, която е направена в чест на първия "бащица“ или президент на Туркменистан след промените Сапармурад Ниязов.

Интересен факт е, че Туркменистан е единствената страна, в която има Министерство на коня, а златният ахалтекински кон е националната емблема на страната.

Като част от бившата Персийска империя Туркменистан е наследил зороастризма – една от най-древните монотестични религии. Зороастрийците са огнепоклонници и неслучайно една от най-големите забележителности в Туркменистан е Дервезе – огромен кратер в централната част на страната в пустинята Каракум, който гори вече повече от 60-70 години. Доминиращата съвременна религия е ислямът, но според пътешественикът той е по-скоро фасаден, като декорация. "Има по една хубава джамия тук-там. СССР е успял в тези страни да сложи спирачка на крайния ислям,“ посочи той и добави, че жените са доста по-добре и по-свободни от всяка крайна арабска държава – не покриват главите си, но носят дълги рокли, чийто цветове са индикатор за техния статус.

Пътешественикът разказа още, че страната се пресича от древни пътища, като на един от тях е разположен древният град Мерв, който днес се казва Мари, чието съществуване може да се проследи назад във времето още от Ахеменидската империя, а разположението му на Пътя на коприната го прави важен търговски център и в по-късните епохи. Друга забележителност е древният град Маргуш – център на Маргушката цивилизация, която е съразмерна с Мохенджо-Даро и с древен Египет, известен със своята богата история и артефакти.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ферарио Спасов загина в тежка катастрофа
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: