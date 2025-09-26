ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пламен Узунов: И до ден днешен на полуостров Камчатка има места, които са абсолютно непокътнати
Регионът започва да представлява интерес за Русия едва през ХVІІ-ХVІІІ век., а през 1865 г. с подписването на Пекинския договор става част от Руската империя, разказа той.
"Хората, които живеят там, имат друг манталитет. Живеят по свои правила, свързани с оцеляването. Те смятат, че проблемите на човека са породени от това, че той е загубил връзка с предците си“, разказа Узунов.
Местните консумират предимно риба и еленско месо.
Шаманизмът играе важна роля в религиозните вярвания и духовния живот на жителите на Камчатка. На езерото Байкал самият той става част от шамански ритуал. "Шаманът казва какво вижда, какъв човек си и какви кривици имаш“, сподели пътешественикът.
Езерото Байкал е най-дълбокото езеро в света – 1642 метра. Има широчина от 60 до 8 км и дължина – 600. В него се вливат 330 реки, а началото си води само една. Има своя уникална екосистема с ендемични видове. "Хората се отнасят с благоговение към това езеро. То е като шамански тотем и наистина енергията е изключителна. Водата може да се пие. Времето там много бързо може да се промени“, разказа Пламен Узунов.
Над 300 са действащите вулкани на полуострова.
Смята се, че на Камчатка живеят около 20 000 мечки. Мъжките достигат до 600 кг. "Това са много интересни животни. Имат 200 пъти по-силно обоняние от кучето – може да усетят миризма на разстояние 12 км. При слаб сезон и липса на достатъчно храна женските могат да отложат или прекъснат бременността си. Те зависят основно от рибата – сьомга. Раждат по четири-пет мечета“, разказа пътешественикът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: