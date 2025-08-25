ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пиян румънец преби дядо си до смърт, след което запали трупа му
На 15 август, след употреба на алкохол, той се скарал с 89-годишния мъж, пребил го до смърт и подпалил пристройка към къщата, за да прикрие следите. В пожара било открито овъгленото тяло на жертвата.
Първоначално заподозреният се появил на мястото на инцидента, опитвайки се да изглежда съпричастен, но скоро след това изчезнал и се укривал в гората и в изоставени сгради. Полицията и прокуратурата започнали мащабно разследване и издирване, в което участвали десетки служители, жандармеристи, горски работници и доброволци.
След обстойни действия мъжът бил открит вечерта на 23 август на тавана на необитаема къща в родното си село. Арестуван е без инциденти и е отведен за разпит, предава Digi24.
Съдът в Сучава постановил задържането му за 30 дни по обвинения в убийство и палеж, извършен с цел прикриване на престъплението. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: