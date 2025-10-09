ЗАРЕЖДАНЕ...
|Писателят Ласло Краснахоркаи печели Нобеловата награда за литература за 2025 г.
Престижната награда, смятана за върховно отличие в света на литературата, е на стойност 11 милиона шведски крони. Носителят се избира от Шведската академия - институция, съставена от 18 изявени шведски писатели, езиковеди, литературни учени и историци.
Процесът на избирането включва съставяне на дълъг списък от 15-20 автори, след което се оформя кратък списък от петима финалисти. Победителят се обявява през октомври, а официалната церемония по награждаването се провежда традиционно на 10 декември в Стокхолм, в чест на годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
