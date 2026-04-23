Цените на петрола отбелязаха скок от близо 4%, провокиран от изявлението на Иран, че Ормузкият проток ще остане затворен. Напрежението се покачва заради продължаващата морска блокада от страна на САЩ, която остава в сила въпреки удълженото примирие, пише NOVA.

Американският лек суров петрол (WTI) достигна цена от 96,73 долара за барел (ръст от 4,06%), а сортът Brent се покачи до 105,63 долара (ръст от 3,62%), преди котировките леко да се стабилизират под тези върхови стойности.

Поскъпването на суровината започна след атаките на Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари и продължава на фона на несигурността дали конфликтът няма да се възобнови.

Междувременно, с наближаването на крайния срок за евентуално подновяване на бойните действия, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удължи примирието, за да се даде повече време за мирни преговори с посредничеството на Пакистан.