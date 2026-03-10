CNN. Спортистките показаха международния знак за SOS на езика на жестовете след изиграването на първия им мач в турнира за Купата на Азия за жени.
Футболистките не пяха и химна на Иран в знак на протест срещу управляващия режим в Техеран. Веднага след това роднини на някои от тях получили заплахи от властите в Иран, а пет от момичетата подали молби за убежище в Австралия.
Австралийските власти заявиха, че ще издадат хуманитарни визи на петте футболистки и ги поставиха под полицейска закрила. Премиерът на Австралия Антъни Албанезе е говорил с американския президент Тръмп, който е изразил притеснения за съдбата на момичетата и е помолил за съдействие. Албанезе беше категоричен, че всички иранки, които поискат защита, ще я получат в Австралия.
Междувременно първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф е заявил, че Техеран очаква "своите деца с отворени обятия“ и правителството ще гарантира тяхната сигурност, отбелязва CNN.
текст: Милен Кандарашев
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.