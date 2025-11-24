Русия все още не е получила официална информация от САЩ за хода на преговорите в Женева, на които се обсъжда американският план за уреждане на руско-украинския конфликт. Това заявява говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг, предава"Официално все още не сме получили нищо“, коментира той пред журналисти.Кремъл също няма информация, че САЩ и Украйна са коригирали някои точки в плана.Вчера в Женева се проведоха преговори с представители на САЩ, Украйна и Европа, на които беше обсъден мирният план.На 24 ноември агенциясъобщи, позовавайки се на източници, че украинската делегация е успяла да коригира повечето неудобни за Киев точки от документа.В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Киев ще продължи да работи с партньорите си за постигане на компромиси по мирния план.