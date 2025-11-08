Новини
Песков: Медийните съобщения, че Сергей Лавров е изпаднал в немилост, са напълно неверни
Автор: Борислава Благоева 09:53
©
Съобщенията в западните и украинските медии, че руският външен министър Сергей Лавров е "изпаднал в немилост“ пред руския президент Владимир Путин, са напълно неверни. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава ТАСС

"Ще ви отговоря кратко: нищо в тези съобщения не съответства на реалността“, заяви Песков на пресконференция пред журналисти.

В отговор на въпроса дали Лавров все още е на поста си, Песков отвърна, че "Лавров работи като министър на външните работи“.

Припомняме, че преди дни в западните медии се появиха съобщенията, че руският външен министър Сергей Лавров е "изпаднал в немилост“ след телефония разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според изданията Путин вероятно вини Лавров за провалената среща с Доналд Тръмп.

