Пепи Нешева: Всеки втори определен за "италиански" продукт е фалшив

Италианската кухня е магия, затова всички народи я обичат. Най-характерно за нея е простотата и автентичността й. Това каза Пепи Нешева – основен делегат и основател на Академията за италианска кухня у нас, в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.



Седмицата на италианската кухня по света е инициатива на Министерство на външните работи и международното сътрудничество на Италия, а Академията е институционален партньор на тази инициатива. "Италианското правителство отделя значителен ресурс и средства, за да показва автентичния италиански вкус, предвид това, че "Made in Italy“ продава страшно много. Целта е да промотира италианската кухня в нейния автентичен вид и автентичните продукти по целия свят. Темата тази година е "Средиземноморската диета и кухня на корените: здраве и традиция“. Ще имаме мащабно пътуване в миналото, настоящето и бъдещето, преплетено в културните традиции на италианската кухня“, разказа Пепи Нешева.



Средиземноморската диета е призната като най-здравословна в световен мащаб.



За италианците храненето е начин на общуване и на споделяне на всички културни ценности, които би могла да възпроизведе дискусията за храненето, за емоцията, за принадлежността, за ценностите като цяло.



Италианското правителство е много активно в промотиране автентичността на италианската кухня, традиции и производители. "По последна информация на най-голямата асоциация на земеделските производители в Италия, мащабът на икономическото влияние на "италианското звучене“ възлиза на 60 милиарда евро на година, което означава, че всеки втори определен за "италиански“ продукт е фалшив. Много често виждаме тези фалшификати навсякъде – сирена, колбаси, зехтин. В доматените сосове, в различните сосове за пица, паста – там фалшификациите са много големи. Много често на опаковките се слага италианското знаме, но това е изключително подвеждащо. Ролята на ресторантьорите е не само да продават храна, а да образоват клиента, да предоставят друго ниво на култура, което е важно, за да имаме традициите, корените, ценностите и да се развиваме“, заяви Нешева.