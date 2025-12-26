Комисията по външна политика и външна търговия на Събранието днес единодушно прие проектозакона за ратификация на Споразумението между правителството на Република Северна Македония и правителството на Република България относно подготовката, строителството и експлоатацията на междуграничния железопътен тунел и внесе предложеното законодателно решение за приемане от Събранието, пише МИА.Според проектозакона тунелът свързва жп линията София - Перник - Радомир - Гюешево - границата между двете държави - Крива Паланка - Белаковци - Куманово - Скопие.