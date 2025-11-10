Новини
Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
Автор: Николина Александрова 12:05Коментари (0)41
©
В Нова Зеландия през почивните дни избухна огромен пожар в Национален парк Тонгариро, където е снимана трилогията "Властелинът на пръстените". Големият горски пожар, който бушуваше в най-стария национален парк на Нова Зеландия, вероятно е бил потушен, след като продължителните дъждове помогнаха за гасенето на пламъците, съобщиха властите в понеделник (10 ноември), предава Reuters.

Пожарът в националния парк Тонгариро, популярно място за туризъм в централната част на Северния остров на Нова Зеландия, избухна в събота и досега е унищожил 2500 хектара (10 квадратни
мили) алпийска растителност.

Пожарната и аварийната служба на Нова Зеландия съобщават, че наблюдателен полет на службте не е открил "видими признаци на пожар“.

Мордор е географска област в измисления свят на Средната земя, описан в творбите на английския писател Дж. Р. Р. Толкин. Тя е Страната на Сянката, където властва Мрачният владетел Саурон.

