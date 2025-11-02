ЗАРЕЖДАНЕ...
|Парижките катакомби ще бъдат затворени за дълго време заради ремонт
Парижките катакомби - подземни галерии, които са последното място за почивка на милиони тела, извадени от гробищата на столицата между Средновековието и Френската революция, ще бъдат модернизирани, с по-добра вентилация, осветление и подобрено оформление.
"Натрупването на влага в катакомбите, което капе в локви на земята и върху посетителите, "е лошо за запазването на костите", каза администраторът на обекта Изабел Кнафу пред Associated press.
Тази влажност позволява на бактериите да се заселят и да растат върху натрупаните скелетни останки. Ремонтите ще имат за цел да ограничат този проблем, като същевременно преструктурират близо 800-метровата пътека, която посетителите ще следват по време на посещението си.
Графитите, които са били нарисувани на някои места, ще бъдат изчистени, въпреки че Кнафу отбеляза, че голяма част от надписите, са оставени от посетители през 19-ти век и те "почти" допринасят за историята на това място.
