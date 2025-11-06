Париж иска ЕС да санкционира Shein заради детски кукли със сексуален подтекст

© Франция увеличи днес натиска върху Европейския съюз, за да започне официално разследване на китайската компания за онлайн продажби Shein във връзка с продажбата на кукли с характеристики на малко момиче като "секс кукли“ на своята платформа, предава Proto Thema.



Франция започна процедура за прекратяване на дейността на Shein поради незаконните продукти, а компанията спря платформата си за пазаруване в страната, за да провери външните си доставчици, като вече е спряла продажбата на секс куклите по целия свят.



"Франция уведомява Европейската комисия и всички държави-членки за тези сериозни нарушения в рамките на своите граници и очаква, че съществуват подобни рискове, свързани с дейността на тази платформа в други държави от Европейския съюз“, пишат френският министър на финансите и министърът на цифровата политика в писмо до комисаря по технологиите на ЕС Хана Виркунен.



Франция призова Европейската комисия да проведе разследвания "без забавяне“, за да установи какво е довело до продажбата на незаконни продукти на платформата, според писмото, което е изпратено вчера вечерта и е оповестено пред журналистите днес.



Представител на Комисията е потвърдил, че писмото е получено, и е заявил, че Комисията ще оцени ситуацията и ще вземе решение за следващите стъпки.



В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро призова днес Европейската комисия да наложи санкции на Shein, която, според него, нарушава правилата на Съюза.



"Смятам, че платформата явно нарушава европейските правила, които приехме през 2022 г. по инициатива на Франция. Смятам, че Европейската комисия трябва да предприеме действия. Не може да се бави повече“, заявява Баро в интервю за френското радио Franceinfo.



Скандалът започна, след като в началото на тази седмица министърът на финансите на Франция, предупреди в понеделник, че ще забрани Shein в страната, ако азиатският гигант в електронната търговия продължи да продава детски кукли със сексуален подтекст.



Заплахата дойде след съобщение на френската служба за борба с измамите, която откри на платформата на компанията "кукли“, които могат да попадат в категорията на детската порнография. Вестникът Le Parisien публикува снимки на куклата, което предизвика бурни реакции във френското общество.



Shein обяви, че незабавно е изтеглила спорните продукти и е започнала вътрешно разследване, но министърът заяви, че ако те се появят отново в интернет, правителството "ще предприеме действия за окончателно забрана на достъпа на компанията до френския пазар“ .



Инцидентът се случи няколко дни преди планираното откриване на първия физически магазин на Shein в Париж, в рамките на универсалния магазин BHV Marais, ход, който вече предизвика силни реакции от страна на организации, политици и модни компании.