Понтификът измени закон от 2023 г., за да премахне правилото, според което ръководителят на администрацията на светия престол трябва да бъде кардинал.
През февруари предишния папа Франциск назначи сестра Рафаела Петрини, 56-годишна италианска монахиня, за главен секретар на Губернаторството на Ватикана. Назначението беше едно от многото, които Франциск направи по време на 12-годишното си папство, за да издигне жени на висши управленски постове във Ватикана, и бе първият случай, в който жена беше назначена за управител на територията от 44 хектара в сърцето на Рим.
Назначението веднага създаде технически и правни проблеми, които не са съществували преди, защото всички предшествениците на Петрини са били кардинали-свещеници.
Например, Петрини не беше поканена да представи доклада за икономическото състояние на Ватикана на закритите срещи на кардиналите през пролетта, които предшестваха конклава през май, на който беше избран Лео.
Обикновено кардиналът-председател на Ватикана представq доклада. Но тези срещи преди конклава, известни като общи събрания, са само за кардинали.
С промяната на закона в петък, която позволява на некардинал да бъде председател на ватиканската администрация, Лео даде да се разбере, че назначаването на Петрини не е еднократно.
