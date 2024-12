Папата Франциск: Да замлъкнат оръжията, нека вратите на диалога и мира бъдат отворени

© "Да няма повече оръжия в измъчената Украйна! Нека има смелост, за да се отвори вратата за преговори и жестове на диалог и среща, за да се стигне до справедлив и траен мир", за това призова папа Франциск в традиционното си послание към града и света (Urbi et Orbi), предаде ANSA.



Папата призовава за мир в и Светата земя: "Да замлъкнат оръжията в Близкия изток! С поглед, вперен в люлката на Витлеем, насочвам мислите си към християнските общности в Израел и Палестина, и по-специално към любимата общност в Газа, където хуманитарната ситуация е много сериозна. Прекратете огъня, освободете заложниците и помогнете на населението, изтощено от глада и войната“, заявява той в посланието си.



"Молитвите ми са отравени и за християнската общност в Ливан, особено в южната част, както и до тази в Сирия, в този много деликатен момент. Нека вратите на диалога и мира бъдат отворени в целия регион, раздиран от конфликти. Искам да спомена и либийския народ, като го насърчавам да търси решения, които да позволят национално помирение", подчерта папа Франциск.



"Тази година трябва да бъде благоприятен момент за помирение с враговете и за спиране на войните. Папата отбеляза това в посланието си Urbi et Orbi.



"Братя и сестри, не се страхувайте! Вратата е отворена, вратата е широко отворена! Няма нужда да чукате, елате, нека се помирим на Бога, а след това ще се помирим и със себе си и ще можем да се помирим помежду си, дори с враговете си. Божието милосърдие", подчерта папа Франциск, "може всичко, то развързва всеки възел, събаря всяка стена на разделение, Божието милосърдие разтваря омразата и духа на отмъщение. Елате, Иисус е вратата на мира".



"Влизането през Вратата", продължи понтификът, "изисква жертвата да направиш една крачка, изисква се да оставиш споровете и разделенията, да се оставиш на отворените обятия на Детето, което е Князът на мира". В тази Рождествена година, приканвам всеки човек, всеки народ и нация да имат смелостта да преминат през Вратата, да се превърнат в поклонници на надеждата, да замлъкнат оръжията и да преодолеем разделенията", призова папа Франциск.



В посланието си Urbi et Orbi папата насочи мислите си към африканския континент, който е разкъсван от извънредни ситуации в здравеопазването и конфликти. "Нека раждането на Спасителя да донесе време на надежда за семействата на хиляди деца, които умират от епидемията от морбили в Демократична република Конго, както и за населението в източната част на тази страна и за населението на Буркина Фасо, Мали, Нигер и Мозамбик", помоли се папа Франциск.