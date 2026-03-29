TVP World.
''Братя и сестри, това е нашият Бог: Исус, Царят на мира, който отхвърля войната, когото никой не може да използва, за да оправдае войната'', заяви Лъв XIV.
В речта си пред десетки хиляди хора на площад ''Свети Петър'' празнуващи Палмова неделя – денят, в който Христос влиза в Йерусалим и е посрещнат с маслинови и палмови клонки – папата нарече конфликта в Близки изток ''ужасен'' и заяви, че Исус не може да бъде използван за оправдание на каквито и да било войни.
''Той (Исус) не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля, като допълни: ''Дори и да се молите много, няма да ви слуша: ръцете ви са окъпани в кръв'', заяви папата, цитирайки пасаж от Библията.
Лъв XIV не посочи конкретно имена на световни лидери, към които са отправени думите му. През последните седмици той засили критиките си срещу войната в Иран.
По време на призива си в края на неделната литургия папата изрази съжаление, че християните в Близкия изток ''страдат от последствията на жестокия конфликт'' и може да не успеят да празнуват Великден.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.