Първият папа, роден в САЩ, призова в четвъртък католиците да отхвърлят безразличието към страдащите по време на първото си коледно обръщение Urbi et Orbi ("към Града (Рим) и към света“) като папа.Папа Лъв XIV се обърна към хилядите хора от лоджията с изглед към площад "Свети Петър" за традиционното обръщение Urbi et Orbi.По-рано през деня по време на папската литургия в базиликата "Свети Петър" валя дъжд, но той спря, когато папа Лъв XIV обиколи площада с папамобила, преди да произнесе речта си от лоджията.Папа Лъв XIV възроди традицията да се отправят коледни поздрави на различни езици, която неговият предшественик папа Франциск беше изоставил. Той беше посрещнат с топли овации, когато поздрави тълпата на родния си английски и испански език – езикът на Перу, където е служил като мисионер и архиепископ.Папата подчерта, че всеки може да допринесе за мира чрез смирение и отговорност. "Ако човек наистина се съпреживее в страданията на другите и прояви солидарност към слабите и потиснатите, тогава светът ще се промени“, заяви папата.