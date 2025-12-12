Сподели close
Полицията в Хонконг арестува мъж след инцидент на борда на полет на Cathay Pacific, пътуващ от Бостън до Хонконг. Според данни на авиокомпанията, по време на полета пътникът се опитал да отвори вратата на самолета, пише Daily Star.

Инцидентът е станал на 10 декември, а самолетът е кацнал благополучно рано сутринта на 11 декември. Представители на Cathay Pacific са съобщили, че нито един пътник и нито един член на екипажа не е пострадал.

Медиите съобщават, че полицията е задържала 20-годишен гражданин на Китай по подозрение в нарушение на Наредбата за авиационна безопасност. Представители на авиокомпанията са отбелязали, че стюардът е реагирал бързо, проверил е дали вратата е затворена добре и е уведомил съответните служби.

Cathay Pacific е подчертала, че безопасността на пътниците и екипажа е нейният приоритет.