Паника на летището в Бразилия - избухна пожар в машина за товарене на багаж и излитащ самолет
Както се вижда на видеоклиповете, споделени в социалните мрежи, пламъците са засегнали самолета, който се е подготвял за излитане.
Според местните медии димът от пожара е проникнал в самолета, което е предизвикало паника сред 180-те пътници.
Благодарение на хладнокръвието на екипажа, 180-те пътници са били евакуирани от самолета, няма ранени.
/
