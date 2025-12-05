Паника на летището в Бразилия в петък (5 декември), когато избухна пожар в машина за товарене на багаж до Airbus A320 на компанията LATAM.Както се вижда на видеоклиповете, споделени в социалните мрежи, пламъците са засегнали самолета, който се е подготвял за излитане.Според местните медии димът от пожара е проникнал в самолета, което е предизвикало паника сред 180-те пътници.Благодарение на хладнокръвието на екипажа, 180-те пътници са били евакуирани от самолета, няма ранени.