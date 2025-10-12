Новини
Палермо потъна в скръб след убийството на 21-годишен младеж, прострелян в главата при опит да спре бой пред ресторанта на родителите си
Автор: Николина Александрова 13:31Коментари (0)61
©
Убийството на 21-годишния Паоло Таормина, който е бил застрелян в главата, когато се е опитал да спре бой пред ресторанта на родителите си, е предизвика шок в Палермо, пише Corriere Della Serra.

Убийството се е случило в събота вечер близо до ресторанта o Scrusciu. Както описват очевидци, "десет души биеха едно момче и Паоло им заяви, че трябва да спрат и да си тръгнат".

"Всичко изглеждаше, че ще приключи, когато изведнъж един от групата го простреля в главата", описа събитията същият свидетел.

След изстрела групата на извършителите избягала с мотоциклети в неизвестна посока, оставяйки след себе си хаос и преобърнати маси. По-късно извършителят е арестуван.

Карабинери и три линейки са се втурнали към мястото, но за 21-годишния младеж вече е било твърде късно.

"Как са могли да направят това? Разрушиха живота ми. Как можеш да застреляш момче в главата? Как ще живея сега? Отнехте ми надеждата", споделя разстроената майка на Паоло.

Приятелите на 21-годишния младеж го описват като любезен, добронамерен и трудолюбив младеж, който давал сила на родителите си, сестра си и по-малкия си брат, а една от приятелките му се сбогува с него, заявявайки "Паоло, ти беше прекрасен, сега ще бъдеш сред ангелите и ще осветяваш пътя на семейството си".

