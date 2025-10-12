ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Палермо потъна в скръб след убийството на 21-годишен младеж, прострелян в главата при опит да спре бой пред ресторанта на родителите си
Убийството се е случило в събота вечер близо до ресторанта o Scrusciu. Както описват очевидци, "десет души биеха едно момче и Паоло им заяви, че трябва да спрат и да си тръгнат".
"Всичко изглеждаше, че ще приключи, когато изведнъж един от групата го простреля в главата", описа събитията същият свидетел.
След изстрела групата на извършителите избягала с мотоциклети в неизвестна посока, оставяйки след себе си хаос и преобърнати маси. По-късно извършителят е арестуван.
Карабинери и три линейки са се втурнали към мястото, но за 21-годишния младеж вече е било твърде късно.
"Как са могли да направят това? Разрушиха живота ми. Как можеш да застреляш момче в главата? Как ще живея сега? Отнехте ми надеждата", споделя разстроената майка на Паоло.
Приятелите на 21-годишния младеж го описват като любезен, добронамерен и трудолюбив младеж, който давал сила на родителите си, сестра си и по-малкия си брат, а една от приятелките му се сбогува с него, заявявайки "Паоло, ти беше прекрасен, сега ще бъдеш сред ангелите и ще осветяваш пътя на семейството си".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 780
|предишна страница [ 1/130 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: