Според италианските медии, неизвестни лица са разбили ковчега на жената и са отнесли черепа ѝ, пет месеца след смъртта ѝ.
Мрачното откритие е направено в понеделник (30 март) от служители на гробището.
Властите смятат, че в случая вероятно са замесени между три и четири лица, без обаче да е установен мотивът за отвратителното деяние. Разследването се води по обвинение в оскверняване на мъртвец и кражба на част от трупа, престъпления, които се наказват с лишаване от свобода до седем години, съгласно италианското законодателство.
Припомняме, че 29-годишната жена бе убита с повече от 24 удара с нож, като основен обвиняем е 52-годишният й бивш партньор, бизнесменът Джанлука Сончин.
Според властите мъжът я е тормозил и я е притискал да се съберат отново след раздялата им. Той е влязъл в апартамента й, използвайки ключове, които все още е имал в себе си.
Малко преди нападението 29-годишната жена изпратила съобщение на своя приятелка, в което изразила страх от поведението на бившия си партньор. Свидетели разказват, че я чули да вика за помощ, преди да пристигнат властите.
