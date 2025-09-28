Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военни обекта
Автор: Борислава Благоева 15:39Коментари (0)39
©
Нови дронове са били забелязани през изминалата нощ над няколко военни обекта в Дания.Това съобщават днес Датските въоръжени сили, предава Цензор.НЕТ.

Командването добавя, че няколко подразделения са участвали в противодействието срещу дроновете, но подробности за това не са съобщени.

Това не е първият инцидент с дронове над Дания.

Припомняме, че през нощта на 24 срещу 25 септември над Дания беше забелязана група неизвестни дронове, летящи в райони, където се намират военни обекти.

Датските власти заявиха, че "професионална организация“ стои зад полетите на дронове над няколко летища тази седмица, които организираха "хибридна атака“, целяща да създаде паника.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен подчерта, че дроновете са били изстреляни "локално“. Той обясни, че засега няма доказателства за руско участие.

Ден преди това летище Олборг в Северна Дания, близо до военна база, преустанови полетите през нощта, след като бяха засечени дронове

Още по темата: общо новини по темата: 3778
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
предишна страница [ 1/630 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
11:18 / 26.09.2025
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
10:29 / 26.09.2025
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
13:57 / 26.09.2025
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
10:31 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:10 / 26.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:17 / 26.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
Войната в Украйна
Енергийна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: