съобщи компанията.
По-конкретно, компанията съобщи, че "проблем с електрозахранването в тунела под Ламанша“, както и "технически проблем в един влак Le Shuttle“ са повлияли значително на разписанията. Getlink, компанията, управляваща тунела под Ламанша, очаква "постепенно възобновяване“ на железопътния трафик в тунела под Ламанша, съобщи представител на компанията в по-нова информация след обявяването от Eurostar за спиране на маршрутите поради технически проблеми.
Влаковете на Eurostar от Лондон обслужват Париж, Брюксел, Амстердам и парка Disneyland в Париж.
Прекъсването се случва на един от най-натоварените международни железопътни коридори в Европа в разгара на зимния туристически сезон.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.