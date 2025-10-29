ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отложиха големи промени за плащане по банков път и с ПОС терминали в Гърция
Обявено е едномесечно удължаване на задължението за приемане на директни плащания чрез IRIS от юридически лица (фирми), съобщават от Министерството на националната икономика и финансите.
Влизането в сила на мярката се отлага до 1 декември 2025 г. , вместо до 31 октомври 2025 г., която е в сила в момента, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Според новия регламент директивата трябваше да влезе в сила от 1 ноември 2025 г. в Гърция. Глобата ще достига до 20 000 евро за тези, които я пренебрегват.
Платежната система IRIS навлиза в нова ера
Въвежда се задължително използване на ПОС терминали за всички физически и електронни бизнеси.
Удължаването до 1.12.2025 г. беше счетено за необходимо, "за да се осигури период за адаптация на органите и да се гарантира безпроблемното и ефективно прилагане на мярката". Това е посочено в обяснителния доклад по член 46 от новия данъчен закон (озаглавен "Данъчна реформа за демографската и средната класа - Мерки за подкрепа на обществото и икономиката“").
Той беше внесен за обсъждане и гласуване в парламента.
Пазарът не беше готов за промяната
Отбелязва се, че отлагането на крайния срок се отнася до задължението, което юридическите лица (напр. магазини, супермаркети и др.) ще имат от 1.12.2025 г. да приемат плащания чрез IRIS, тъй като то вече е в сила и се прилага за еднолични търговци и физически лица - професионалисти.
Разпоредбата (член 46), както е посочено в законопроекта, ще бъде в сила от 1.11.2025 г., т.е. дори преди приемането ѝ в парламента.
Освен това, както стана ясно от съобщенията на професионални организации и асоциации, пазарът не беше готов да започне прилагането на мярката, тъй като бяха установени трудности при взаимосвързването на платежните системи и банките.
