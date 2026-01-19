Reuters.
Техници на място, анализиращи релсите, са установили износване на съединението между релсовите секции, известно като свързваща плоча, което предполага, че дефектът е съществувал от известно време, посочва източникът.
Установено е, че повредената връзка е създала празнина между релсовите секции, която се е разширявала с преминаването на влаковете.
Техниците смятат, че тази връзка е ключът към установяване на точната причина за инцидента, добавя източникът, който е пожелал анонимност.
Испанската комисия за разследване на железопътни произшествия (CIAF), която ръководи пълното разследване, не е коментирала информацията.
