Тази сутрин е открито тялото на петата жена, която беше в неизвестност след вчерашната експлозия в известната фабрика за бисквити "Виоланда" в Трикала, Гърция. Трупът е на Агапи Бунова, която е работила в предприятието, предава Proto Thema.

ФОКУС припомня, че пожарът е избухнал малко преди 4:00 в понеделник сутринта и е изгорил крило на фабриката. 

Жената е била намерена близо до телата на другите три жени, които са били открити първи.

След трагичния инцидент от Центъра по труда в Трикала реши да проведе следобеден протест и 24-часова стачка за днес. От там заявиха, че многократните призиви за мерки за здраве и безопасност на работниците в централна Гърция и в частност - конкретната компания, са били игнорирани, тъй като работодателите са ги възприемали като разходи.

Към момента разследването продължава. Назначени са двама експерти от Атина, които да изяснат обстоятелствата около експлозията.