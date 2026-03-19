потъналия влекач на пристанище Мидия, цитиран от Аgerpres.
"Поискана е помощта на армията, тя се намеси, изолира района, докара сонар, барокамера, два екипа водолази се гмурнаха на дълбочина 26 метра и извадиха тялото на починал човек", написа Мируца в социалната мрежа.
Той припомни, че румънският влекач "Астана", помагащ на петролен танкер в Черно море, първоначално е потънал на 8,6 км от пристанище Мидия, след някои грешни маневри.
"Румънските военноморски власти, които координираха ситуацията, поискаха подкрепата на армията. Когато колегите ми пристигнаха там, влекачът беше напълно потопен", допълни министърът.
Припомняме, че на борда е имало екипаж от петима души, а един от моряците е реанимиран, но малко след това е починал.
