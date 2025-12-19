ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха тялото на мъжа, заподозрян за стрелбата в университета "Браун"
©
Тялото на 48-годишния Клаудио Валенте, бивш студент от университета и португалски гражданин, е било намерено в склад в Салем, Ню Хемпшир, съобщава CNN.
Валенте е отговорен и за убийството на професор от Масачузетския технологичен институт дни след нападението срещу университета "Браун", съобщиха прокурорите.
След трагедията държавният секретар Кристи Ноем обяви, че САЩ ще спрат временно програмата си за лотария за визи.
ФОКУС припомня, че нападението стана в събота следобед в департамента по физика по време на изпитна сесия. Двама души загинаха, а девет други бяха ранени.
Още по темата
Още от категорията
/
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски се срещна с белгийския премиер
16:43 / 18.12.2025
Великобритания с нов удар по Русия: В списъкът със санкции се при...
14:56 / 18.12.2025
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финанс...
12:36 / 18.12.2025
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу...
19:40 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
15:58 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.