New Scientist.
Анализът е проведен от марсохода Perseverance с помощта на апарата SuperCam, който е открил в скалите на кратера Езеро (Jezero) частици от корунд – минерал, от който на Земята се образуват скъпоценни камъни.
Първите следи от корунд са открити в камък с името Hampden River, а след това са потвърдени и в други проби – Coffee Cove и Smiths Harbour. Уредът използва два вида лазери и камери за изследване на състава, а резултатите се оказват почти идентични с лабораторните данни за рубините.
Специалистите смятат, че на Марс корундът се е образувал не благодарение на тектонични процеси, както на Земята, а при падането на метеорити, които са нагрявали и сгъстявали повърхността на планетата. Размерът на намерените зърна не надвишава 0,2 милиметра, поради което е невъзможно да се определи цветът им чрез изображения.
"Много бих искала да взема едно от тях, да го анализирам и да видя дали е червено“, заявява Ан Олила от Националната лаборатория Лос Аламос. Тя добавя, че на снимките засега се виждат само бели камъчета, но под действието на лазера тези кристали светят особено ярко.
