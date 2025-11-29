RTL Today.
Коледният базар беше открит в сряда и се очаква да има голяма посещаемост, след рекордните 3,4 милиона посетители миналата година, сред които бяха германци, американци и испанци, съобщава днес телевизия BFM.
Поради продължаващата терористична заплаха във Франция, градът е поставен под строги мерки за сигурност по време на панаира, който ще бъде отворен за един месец.
