ABC.
Според предварителните данни, Boeing 737 MAX 8 е бил обстрелян при кацане на летище Меделин, Колумбия, на 22 февруари. Повреди по дясното крило са забелязани едва след завръщането на самолета в Съединените щати.
"Летателният апарат бе веднага изтеглен за инспекции и допълнителен ремонт. Ще сътрудничим пряко на всички компетентни органи, за да проведем разследване на инцидента", съобщи компанията собственик на самолета - ''American Airlines".
Самолетната компания подчертава, че не е имало ранени при инцидента и не са били отчетени технически проблеми по време на полета.
Самолетът е приземен и се ремонтира. Правоприлагащите органи и в двете страни провеждат разследване.
През ноември 2024 г. САЩ забраниха всички граждански полети към Хаити за период от един месец, след като три самолета бяха повредени от изстрели.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.