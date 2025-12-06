ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха 18 мъртви мигранти в лодка край Крит
©
А нова информация сочи, че лодката е била открита в неконтролируемо състояние в морската зона, съобщава гръцката ERT.
Противно на първоначалната информация, лодката не се е преобърнала. 18-те загинали са открити във вътрешността на лодката и според първоначалните оценки те изглежда са починали от хипотермия и глад, тъй като са останали изложени на лошо време за дълго време.
Двамата оцелели съобщили на властите, че лодката е била неуправляема поради лошото време и че са се борили с часове без храна или защита от условията. Информация от бреговата охрана показва, че телата на 18-те души на борда са били мъртви повече от ден.
Още по темата
/
От януари до март: На близо 124 хил. граждани на държави извън ЕС е било наредено да напуснат Европа
30.06
Мирослав Попов: ЕС се е разширил доста отвъд границите на 6-те страни основателки, а бежанските потоци към Европа нараснаха много
17.04
Неправителствени организации обвиняват българските власти в "блокиране на спасяването" на измръзналите мигранти в Странджа
27.01
Тончо Краевски: Мюсюлманското население във Великобритания е напът да стане мнозинство в рамките на нашия живот
07.08
Още от категорията
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Почина легендарен актьор
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина световноизвестният архитект Франк Гери
22:17 / 05.12.2025
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за изма...
18:49 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.