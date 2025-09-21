Открадната самоличност изпрати невинен турист зад решетките в Италия

© Овидиу Андронаке от румънския град Яш, заедно със съпругата си и трите им деца заминава на почивка в Италия, край Венеция. Това не е първото му пътуване до страната – през годините той неколкократно е посещавал Италия и дори е бил проверяван от карабинерите заради подозрения, свързани с друг румънец, който използвал неговите лични данни. Досега подобни проверки приключвали за няколко часа и не са имали последствия.



Този път обаче ситуацията се оказала различна. Само ден след пристигането им, цивилни карабинери поискали документите му за "рутинна проверка“. Когато се връщал към хотела, Овидиу бил арестуван, сложили му белезници и го отвели в полицейското управление. Там той чул нещо, което прозвучало абсурдно – че вече е осъден в Италия за взлом на банкомат и трябва да излежи присъда.



Причината за тази драстична грешка била кражба на самоличност. Истинският извършител – друг румънец, който разбивал банкомати – при ареста си бил дал името и датата на раждане на Овидиу. Така в италианските документи се появило досие с неговото име, но с чужди снимки и пръстови отпечатъци.



Овидиу и съпругата му преживели истински кошмар – консулството в Триест не оказало навременна помощ, а служебният адвокат не предприел нужните действия. Семейството било принудено да наеме частен защитник, който в продължение на почти месец доказвал, че мъжът е невинен и няма никакво криминално минало. Допълнителни затруднения предизвикало и това, че според италианските съдебни документи "Овидиу Андронаке“ вече бил присъствал на процеса си с адвокат – което, разбира се, било невъзможно, разказват румънците пред Digi24.



След дълга битка Овидиу бил освободен, но семейството останало шокирано от липсата на елементарна проверка на място – пръстови отпечатъци или сравнение на снимки. "Недопустимо е подобна грешка да се случва в Европейския съюз през 2025 г.“, казва той.



Сега Овидиу и съпругата му са завели дело срещу италианската държава, с което искат обезщетение за преживяното унижение и стрес.