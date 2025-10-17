ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откраднаха картина на Пикасо на стойност от 600 000 евро
Гвашовата творба от 1919 г. е с наименованието "Натюрморт с китара“. Тя е с размери само 12,7 сантиметра на 9,8 сантиметра и трябвало да бъде изложена от 9 октомври като част от временна изложба в културния център CajaGranada в южния испански град Гранада, предаде CNN.
Творбата е собственост на частен колекционер и е застрахована на приблизително 600 000 евро (700 000 долара), потвърди в петък пред Reuters CajaGranada, която е собственик на културния център.
Mреди откриването на изложбата, ван, принадлежащ на транспортна компания, е пристигнал в културният център по график, за да достави творбите от Мадрид, съобщи фондацията CajaGranada в прессъобщение в четвъртък.
Всички творби са били преместени с едно, непрекъснато движение от ванa до товарен асансьор, който е откарал всички служители на транспортната компания едновременно от етаж -1 до етаж 1. Предметите са били прехвърлени от асансьора до изложбената зала под видеонаблюдение, според изявлението. След като проверил произхода на различните пакети, управителят на изложбата се е съгласил с транспортната компания, че доставката ще бъде подписана, преди разопаковането на произведенията в следващия понеделник.
Според фондацията пакетите са били под видеонаблюдение през цялото време на уикенда, а разопаковането е започнало в 8:30 ч.
До средата на сутринта служителите на CajaGranada са приключили с разопаковането на произведенията и са ги позиционирали в стаята. Тогава кураторът на изложбата и ръководителят на изложбите са осъзнали, че "Натюрмортът с китара“ на Пикасо, известен с испанското си заглавие "Naturaleza muerta con guitarra“, липсва.
От полицията в Гранада съобщават, че в момента се води разследване, което се опитва да определи кога и къде е изчезнала картината.
От там допълниха, че липсващата творба е добавена към международната база данни за откраднати произведения на изкуството, но отбелязаха, че в момента не се осъществява международно полицейско сътрудничество от Гранада.
Крадците не за първи път посягат към картини на Пикасо. През 2019 г. холандски детектив за изкуство е открил шедьовъра на Пикасо от 1938 г. "Портрет на Дора Маар“ на стойност 28 милиона долара, 20 години след като е бил откраднат от яхтата на саудитски шейх край южното крайбрежие на Франция. През 2021 г. гръцката полиция е открил "Глава на жена“ на Пикасо и "Пейзаж с мелница“ на Пит Мондриан почти десетилетие след като са били откраднати при дръзък обир в Националната художествена галерия в Атина.
