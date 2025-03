Откажете се от кариерата си или работете за паунда 30 на ден: Невъзможният избор пред жените в Обединеното кралство

© Връщането на работа, след като сте прекарали дълго време в отпуск с бебе, не винаги е лесен преход.Ето какво разказва анализ на SkyNews с автор Кейти Уилямс , репортер на новини на живо.



Освен емоционалната тежест, която може да понесе, родителите също трябва да решат как да жонглират с грижата за своето малко дете, докато се опитват да се върнат към люлеещия се живот на работната сила.



И независимо дали са отсъствали за няколко месеца или година, майките съобщават, че са изправени пред трудности да станат работещи родители поради рязко нарастващите разходи за грижи за деца или липсата на подкрепа от страна на работодателя им относно гъвкавата работа.



Някои майки казват, че връщането на работа и плащането на грижите за децата означава, че ще се борят да излязат на рентабилност или ще завършат на червено всеки месец. В резултат на това мнозина са напуснали, въпреки че са се наслаждавали на работата си и са искали напредък в кариерата.



Статистиката разказва историята



Неотдавнашно проучване на UN Women UK установи, че една на всеки четири (25%) от майките с деца на възраст до 18 години е трябвало да се откажат от работа без да искат, в сравнение със 7% от бащите. Цифрата нараства до една трета от жените с деца под пет години.



Подобна част от майките (26%) е трябвало неволно да намалят работното си време поради грижи за децата, срещу 8% от татковците.



Когато майките бяха попитани за причините да се откажат от работа, финансовите причини бяха водещи за децата от всички възрасти. Липсата на места за гледане на деца или гъвкави възможности за работа са следващите най-чести причини за майките с деца до 11 години.



Не помага фактът, че Обединеното кралство има едни от най-високите разходи за грижи за деца в света, а колко плащат родителите е лотария с пощенски код.



Проучване на The Co-operative Bank по-рано миналата година установи, че Лондон е най-скъпото място за гледане на деца, като месечните разходи за грижи за деца на пълен работен ден достигат средно £1781. Разходите могат да бъдат повече от половината от тези в градовете по на север.



Според детската благотворителна организация Coram средната годишна цена на място в детска ясла на непълен работен ден (25 часа) за дете под две години във Великобритания е нараснала със 7,4% между 2023 г. и 2024 г. От 2014 г. насам тя се е повишила с една трета.



Разговаряхме с няколко жени, които в крайна сметка напуснаха работа поради натиск, пред който са били изправени като работещи майки, като повечето казват, че финансите или липсата на гъвкавост на работата са довели до решението им.



37-годишната Ребека Дей от Съфолк преди това е имала мениджърска работа със заплата над £40 000.



Тя работи на пълен работен ден, а след това и на непълен работен ден, след като роди сина си през 2019 г., но когато прецени финансите си след раждането на дъщеря през 2023 г., тя реши да напусне напълно работата си, след като осъзна, че по същество ще печели не повече от £30 на ден, след като плати за грижи за деца, гориво и клуб след училище за сина си.



"Цялата система е толкова разбита, че е някак нелепо“, каза тя.



"Опитах всичко... просто е толкова трудно, буквално не можеш да спечелиш. Хората ще те съдят, че си стоиш у дома, ще си помислят "защо не отидеш и не направиш кариера?““



Ребека каза, че напускането на работата й изисква огромно "умствено и емоционално напрежение“ и я е оставило да се чувства сякаш гордостта й е била ударена.



"Сега вземам решение за следващите четири или пет години може би. Не знам дали някога ще мога да се върна", каза тя. "Така че наистина е трудно, беше смут.“



Тя продължи: "Това ме ядосва и съжалявам за други хора с по-малко платени кариери.“



Сега Ребека работи извън работно време, което й позволява да прекарва всеки ден с дъщеря си.



"Кариерата ми беше наистина важна за мен. Но просто трябва да продължавам да си повтарям, че да съм майка също е важно за мен и това не ме прави по-малко интелигентен, академичен или професионалист сега, когато не работя "традиционно“ или в нещо конкурентно.



"Убедих се, че мъжете не трябва да бъдат поставяни в тази позиция, за да направят този избор.“



Ребека и нейната дъщеря



Казус от практиката: Учителката Шарлот трябваше да приеме понижение



Шарлот, учителка от Хемпшир, имаше ролята на ръководител на отдел, преди да роди първото си бебе през 2018 г.



След като взе една година отпуск по майчинство, тя искаше да намали часовете си, но й беше казано, че няма да работи - позната история за хиляди жени.



Тя прекарва една година, работейки на пълен работен ден, като съчетава грижите за децата и работата си и плаща за клуб за закуска в допълнение към таксите за детска градина, преди да поиска отново да намалят часовете си. Най-накрая беше договорено малко намаление в замяна на нейното оставане като ръководител на отдел, но графикът все още я караше да се бори да се справя с отговорностите си.



Когато роди второто си бебе през 2021 г., Шарлот трябваше да се оттегли от ролята на ръководител на отдел, за да работи три дни в седмицата. По-късно през 2023 г., когато тя и съпругът й планираха третото си бебе, тя напусна напълно работата, тъй като "не беше рентабилно да остава да работи“.



"Искрено се наслаждавах на работата си“, каза Шарлот. "Радвах се на хората, с които бях, и ми липсва онази част от живота ми, където можех да имам социално общуване, което идва с преподаването.



"Беше нещо повече от просто отказване от заплатата. Отказвах се и от много други аспекти.“



Шарлот каза, че сега се чувства "конфликтна" от това, че е майка, която си стои вкъщи.



"Вече резервирах място за най-малкото си в детската градина, когато ще навърши годинка, без да знам защо – просто повече, защото се надявах, че ще съм измислил нещо дотогава.



"Ако всичките ми деца са в детска градина и училище и аз съм домакиня, която се рови вкъщи, но съм там за вземане и оставяне и всички други неща, това достатъчно ли е или все още чувствам, че искам нещо друго?



"Чувствам се блокиран. Може просто да вдигна ръце и да кажа, добре, ще сложа всичко на пауза, ще накарам всички деца да преминат поне основното училище, а след това ще се върна и ще помисля "какво всъщност искам?“



Предоставянето на безплатни грижи за деца "не прави разлика“



Джоули Бриърли, основател и напускащ главен изпълнителен директор на Pregnant Then Screwed, благотворителна организация, насърчаваща правата на бременни жени и майки, казва, че има много жени, които "отчаяно искат“ да се върнат на работа, но които "просто не могат да си позволят да го направят“.



Тя каза, че системата за родителски отпуск означава, че жените са "програмирани“ да сравняват разходите за грижи за децата със собствения си доход, а не с този на цялото домакинство.



"Или ще погледнат цената на грижите за децата и ще си помислят "това просто не се добавя, ще плащам, за да ходя на работа“… или ще се опитат да намерят гъвкава работа, така че да разчитат по-малко на грижите за деца“, каза Джоели.



Джоели Брейри



Миналата година в Англия беше въведено широко разпространено разширяване на безплатните детски ясли.



Преди само отговарящите на условията родители на деца на възраст между три и четири години можеха да поискат безплатни грижи за деца, но от миналия септември родителите на деца на възраст от девет месеца имаха достъп до поне 15 безплатни часа седмично.



Но безплатните часове са налични само по време на семестъра и много доставчици са повишили цените в резултат на това, за да покрият недостига на финансиране.



Джоели каза, че разходите за гледане на деца извън финансираните часове са "изключително високи“.



"Все още е изключително скъпо да се използват грижи за деца и също така е много трудно да се получат грижи за деца. Много родители не могат да си осигурят грижите за децата, които искат. Така че това отново означава, че те се съмняват дали си струва да се върнат на работа.“



Тя добави, че 15 свободни часа "не са достатъчни".



"Някои родители спестяват, знаете, може би £100 до £200 на месец. Но данните показват, че не много са в тази позиция, че всъщност за мнозинството сумата, която спестяват, е незначителна.“



Pregnant Then Screwed призовава работодателите да осигурят повече подкрепа за майките, които се връщат на работа и да потърсят партньорства с местни доставчици на детски заведения или да предоставят услуги на място, когато е възможно.



Джоули каза, че благотворителната организация също така иска подобрено предложение за отпуск по бащинство от правителството, "така че този проблем да не падне върху плещите на жените".



"Имаме нужда системата за гледане на деца да бъде напълно премахната и трябва да започнем отначало. Тя не работи“, каза тя.



"В момента замазваме пукнатините и хвърляме пари на вятъра, защото цялата система просто скърца под натиска на това, че е построена върху плаващи пясъци.“



Говорител на правителството каза: "Да дадем на всяко дете най-добрия старт в живота е от решаващо значение за нашата мисия да прекъснем нечестната връзка между произход и успех.



"Ние сме решени да създадем реформирана, устойчива система за ранна възраст, осигуряваща увеличаване на финансираните от правителството часове, хиляди училищни детски ясли и подобрена езикова и математическа подкрепа в ранна възраст.“