Отиде си още една музикална звезда

© Джо Игън, фолк рок певец и съосновател на Stealers Wheel, почина на 77 години, съобщиха британските медии. Причината за смъртта и други подробности не се съобщават. "Много тъжна новина, че съоснователят на Stealers Wheel Джо Игън почина мирно с най-близките си и най-скъпите около него“, написа в социалните мрежи Марта - дъщерята на другия основател на групата Гери Рафърти.



Джо Игън беше певец и автор на песни, който също свиреше на клавишни и китара. Песента "Stuck in the Middle With You“ става международен хит през 1973 г. и достига топ 10 на Billboard Hot 100 в САЩ. Тя звучи във филма на Куентин Тарантино "Reservoir Dogs" и други филми и телевизионни предавания, предава "Телеграф".