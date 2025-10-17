Новини
Отиде си легендарен китарист и основател на KISS
Автор: Цвети Христова 08:43
Даниел "Ейс“ Фрейли, основател и китарист на американската рок група KISS, почина на 74-годишна възраст. Това съобщи семейството му в изявление, публикувано в американските медии.

Фрейли почина, заобиколен от семейство, което заяви, че е "напълно съкрушено“.

"В последните му моменти имахме късмета да можем да го обградим с обич, грижа, спокойни думи, мисли, молитви и намерения, докато той напускаше този свят“, се казва още в изявлението, цитирано от BBC.

Китаристът беше известен с образа си на "космически човек“ още от времето, когато KISS беше основана с оригиналния състав Пол Стенли на вокали и ритъм китара, Джийн Симънс на вокали и бас китара, Фрейли на соло китара и вокали и Питър Крис на барабани и вокали.

Групата се сформира през 1973 г. и създава итове като Rock and Roll All Nite и God of Thunder. Музикантите са известни с носенето на големи перуки, черна кожа, блясък, обувки на платформа - и с вдигането на много шум. Продали са 100 милиона записи до 2024 г. През 1983 г. те се появяват без грим за лице за първи път и се радват на своеобразно възраждане. Това е известно като тяхното "разкриване на маските“.

По-късно те се маскират отново в края на 90-те години на миналия век. През 1982 г. Фрейли напуска групата, която продължава с различни музиканти. Той се завръща за турнето през 1996 г. и остава до 2002 г. Оригиналните членове на групата са въведени в Залата на славата на рокендрола през 2014 година.






