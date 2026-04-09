От утре новата европейска Система за влизане/излизане (EES) започва да функционира напълно на всички външни граници на Шенгенското пространство. Тя заменя ръчното удряне на печати в паспортите с дигитална регистрация на биометрични данни за граждани на страни извън ЕС. Системата обхваща 29 европейски държави, включително България и Румъния и пътуващите от страни извън ЕС/Шенген ще трябва да предоставят пръстови отпечатъци и биометрична снимка при първото си влизане. Целта е автоматично проследяване на престоя (до 90 дни в рамките на 180 дни) и повишаване на сигурността чрез по-лесно откриване на измами с документи, информира Plovdiv24.bg.

В последните 5 месеца в системата са регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени бяха над 24 000 отказа за влизане, установени бяха над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС, посочва говорител на Европейската комисия, цитиран от БТА. По неговите думи всички държави от ЕС са обявили готовност да въведат системата, макар някои от тях да са изпитали временни технически затруднения.

Когато системата работи добре, преминаването се извършва средно за 70 секунди, коментира говорителят. По неговите думи в летните месеци се очаква повишен брой пътуващи и затова държавите от ЕС, при необходимост, могат да извършват проверките и по досегашния начин, за да се избегне струпването на опашки. Тези правила за гъвкавост ще може да се прилагат до септември.