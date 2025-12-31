Изминалата година остави своя отпечатък и върху световната култура със загубата на емблематични личности, които оставиха следа в духовния, артистичния и обществения живот.От папа Франциск и Робърт Редфорд до Клаудия Кардинале и Джорджо Армани, това са известните личности, които напуснаха този свят през 2025 г.- Дейвид ЛОДЖ, 89 години, британски писател, известен главно с романа Small World: An Academic Romance.-Розита МИСОНИ, 93 години, италианска дизайнерка, съоснователка на едноименната модна къща, известна с ярките си и изразителни мотиви.- Жан-Мари Льо Пен, 96-годишен, френски политик от крайната десница и основател на Национален фронт (FN), който по-късно бе преименуван на Национален сбор (RN).- Оливиеро ТОСКАНИ 82 години, италиански фотограф, свързвал името си с големи рекламни кампании на италианската модна къща Benetton, които предизвикаха и редица критики.- Дейвид ЛИНЧ, 78-годишен, американски режисьор, писател и художник, номиниран за "Оскар“ за филмите "Синьо кадифе“, "Човекът слон“ и "Мълхоланд Драйв“.-Джоан ПЛАУРАЙТ, 95-годишна, британска актриса с блестяща кариера в театъра, киното и телевизията в продължение на седем десетилетия.-Бертран БЛИЕ, 85 години, френски кинорежисьор, режисьор на филмите "Les Valseuses" и "Tenue de soirée" (Вечерно облекло).-Жан-Франсоа КАН, 86 години, френски журналист, основател на списанията Evénement du Jeudi и Marianne.-Маурисио ФУНЕС, 65 години, бивш президент на Ел Салвадор.- Мариан ФЕЙТФЪЛ, 78 години, емблематична певица на Swinging London, а след това и на нюйоркските пънк сцени.- Хорст Кьолер, 81, бивш федерален президент на Германия. Кьолер беше германски държавен глава от 2004 до 2010 г., когато неочаквано подаде оставка. Той беше първият федерален президент на Германия, който не членува в политическа партия, а преди това беше ръководител на германската делегация в преговорите по Договора от Маастрихт и управляващ директор на Международния валутен фонд.- Карим АГА ХАН, 88, филантроп и духовен лидер на 15-те милиона мюсюлмани по света, чието име стана известно и с успехите си като собственик на състезателни коне.- Сам НУЙОМА, 95, първи президент на Намибия.-Том РОБИНС, 92, американски писател, чиито романи са пълни с фантастични герои, яростни метафори и лекомислен контракултурен хумор.-Карлос ДИЕГЕШ, 84, един от най-великите бразилски режисьори, емблематична фигура на движението "Cinema Novo".-Рик БЪКЛЪР, 69, барабанист на легендарната британска рок група The Jam.- Джийн ХЕКМАН, 95, американски актьор, два пъти удостоен с "Оскар“ за ролята си във филмите "Френска връзка“ и "Непростимо“.-Ричард ЧЕМБЪРЛЕЙН, 90, американски актьор, номиниран за награда "Еми“, и станал широко известен с телевизионния сериал "Д-р Килдеър“ и мини-телевизионните сериали "Шогун“ и "Птиците умират сами“.- 1: Вал КИЛМЪР, 65, американски актьор, най-известен с филмите "Топ Гън", "Батман завинаги".- Амаду БАМАКО, 70, малийски певец, който сформира легендарното сляпо музикално дуо Амаду и Мариам- Марио ВАРГАС ЛЬОСА, 89, испано-перуански писател, носител на Нобелова награда за литература през 2010 г.- Хорхе Марио БЕРГОЛИО, 88, избран за папа през 2013 г. Роден в Аржентина, той е първият папа от латиноамериканска страна и първият папа, избрал името Франциск. Според всички анализатори, но и в сърцата на милиони вярващи, той е бил "папата на бедните".-Зураб Церетели, 91 г., известен руски скулптор от грузински произход, известен с монументалните си произведения.- Вирджиния ДЖУФРЕ, на 41 години, която обвини американския финансист Джефри Епщайн и британския принц Андрю в сексуално насилие, се самоуби в дома си в Австралия.- Хосе "Пепе" МУХИКА, 89 г., бивш президент на Уругвай.-Юрий ГРИГОРОВИЧ, 98 г., исторически хореограф на Болшой театър в Москва.- Себастиао САЛГАДО, 81 г., велик бразилски фотожурналист, известен с начина, по който е изобразявал в черно и бяло войни, човешки трагедии, екологични бедствия, но също и амазонската гора.- Мохамед ЛАХДАР ХАМИНА, 95 г., алжирски режисьор и продуцент, единственият арабски и африкански режисьор, награден на филмовия фестивал в Кан, печелейки две важни награди: тази за най-добър филм на дебютиращ режисьор за "Le vent des Aurès" (1967) и "Златна палма" за ""Хроника на огнените години“" (Chronique des Années de Braise) през 1975 г.-Марсел ОФЮЛС, 97 г., френски майстор на историческия документален филм, носител на "Оскар", създател на филма "Скръб и страдание" ("Le Chagrin et la pitié") за Вишистка Франция.- Етиен-Емил БОЛИУ, 98 г., френски лекар и изследовател, изобретател на хапчето за аборт, който винаги е защитавал напредъка, постигнат благодарение на науката.- Едмънд УАЙТ, 85 г., американски писател, емблематична фигура на куиър литературата.- Фредерик ФОРСАЙТ, 86 г., британски писател, един от майсторите на шпионския роман- Брайън УИЛСЪН, 82 г., американски музикант, съосновател и творчески дух на Beach Boys.- Леа МАСАРИ, 91 г., италианска актриса, която от 1957 г. и в продължение на три десетилетия е една от водещите актриси на италианското и френското кино.-Боби ШЪРМАН, 81 г., американски певец и актьор, който е бил тийнейджърски идол и е написал поредица от хитове в края на 60-те и началото на 70-те години.- Лало ШИФРИН, 93 г., аржентински американец, композитор на тематичната песен за "Мисията невъзможна“ и много други сериали и филми, като "Инспектор Калахан“ (1971), удостоен с почетен Оскар.- Ози ОСЗБОРН, 76 г., британец, певец на Black Sabbath, една от най-легендарните фигури в рок музиката.- Хълк ХОГАН, 71, американска легенда по борба и актьор.- Боб УИЛСЪН, 83-годишен, американски режисьор, известен с оригиналните си творби в театъра, както и в операта.-Йон ИЛИЕСКУ, 95, бивш президент на Румъния, смятан за "бащата“ на румънската нация, въпреки че е обвиняван за хаотичния преход на страната от комунизъм към демокрация.-Джим ЛОВЕЛ, 97, американски астронавт от НАСА, който командва известната мисия Аполо 13. Ловел е командир на пилотираната мисия, кацнала на Луната. Мисията обикаля около Луната, но почти завършва с катастрофа през 1970 г. след експлозия по време на полет, но се връща безопасно на Земята.- Терънс СТАМП, 87 г., английски актьор, известен с ролите си в много филми, включително "Супермен“.-Родион Шчедрин, 92 г., руски композитор, композирал музика за световноизвестни балети.- Джорджо АРМАНИ, 91 г., италиански моден дизайнер, с международна слава, чийто стил и дизайнерски избор са синоним на изтънченост и уникална елегантност в целия свят.- Роза РОЙСИНБЛИТ, 106 години, емблематична фигура на "Бабите от Майския площад“ и борбата срещу диктатурата в Аржентина, чиито служители тя изправи пред съда.- Рик ДЕЙВИС, 81 години, певец и съосновател на британската рок група Supertramp.-Дейвид БАЛТИМОР, 87 години, американски биолог, удостоен с Нобелова награда за медицина през 1975 г. за изследванията си на ретровирусите.- Чарли КЪРК, 31 години, американец, консервативен инфлуенсър с голямо влияние, съюзник на президента Тръмп, убит от куршум по време на публично събитие в кампуса на университет в Юта, САЩ.- Робърт РЕДФОРД, 89 години, американски актьор, режисьор, продуцент, пламенен поддръжник на независимото кино, което той популяризира чрез Института Сънданс, еколог с активистка дейност, който в продължение на шест десетилетия въплъщаваше бляскавата страна на Америка.- Клаудия КАРДИНАЛЕ, 87-годишна, известна италианска актриса, един от най-силните символи на "златния век“ на италианското кино.- Джейн ГУДОЛ, 91, британски приматолог и активист, която превръща детската си страст към дивата природа в борба за опазване на околната среда.-Джили КУПЪР, 88, британска авторка на романи-Джон ЛОДЖ, 82, певец и басист на британската рок група The Moody Blues- Даян КИЙТЪН, 79, американска актриса, спечелила "Оскар“ за най-добра актриса през 1978 г. за изпълнението си във филма "Ани Хол“.-Ейс ФРЕЛИ,, 74, американски китарист и съосновател на групата Kiss.-Чен Нин ЯН, 103 г., китайско-американски физик, един от най-признатите физици в света и носител на Нобелова награда през 1957 г.-Бьорн АНДРЕСЕН, 70 г., шведски актьор, известен с ролята си във филма "Смърт във Венеция“ (1971 г.)-Джак ДЕЖОНЕТ, 83 г., американски джаз барабанист, който е почетен като един от истинските величия на жанра- Прунела СКЕЙЛС, 93 г., британска актриса, която е най-известна с ролята си на Сибил Фолти в ситкома "Фолти Тауърс“.- Фатос НАНО, 73 г., социалистически бивш министър-председател на Албания и исторически лидер на албанската левица след падането на комунистическия режим.- Дик ЧЕЙНИ, 84 г., бивш вицепрезидент на президента на САЩ Джордж Уокър Буш (2001-2009 г.), смятан за един от най-влиятелните вицепрезиденти в американската история.- Джеймс УОТСЪН, 97 г., американски биолог и носител на Нобелова награда, заедно с колегата си Франсис Крик откриват структурата на ДНК.- Орнела ВАНОНИ, 91 г., известна италианска певица.- Джими Клиф, 81 г., легендарен ямайски певец, който, заедно с Боб Марли, популяризира регето.- Том Стопард, 88 г., британски драматург, спечелил Оскар и Златен глобус за сценария си към филма "Влюбеният Шекспир“.-Стив Кропър, 84 г., американски китарист, създател на Memphis Soul, звукът, който революционизира соула.- Франк Гери, 96-годишен, американско-канадски архитект, станал известен с емблематичните сгради, които е проектирал, като музея "Гугенхайм“ в Билбао, Испания, концертната зала "Уолт Дисни“ в Лос Анджелис или "Танцуващата сграда“ в Прага, произведения, които свидетелстват за неговата смелост и революционизират историята на архитектурата, разчупвайки нейните граници с изкуството.- Мартин ПАР, 73, британски фотограф-документалист, известен със снимките си на туристи, които са странни изследвания на техния начин на живот.-Роб РЕЙНЪР, 78, американски режисьор, известен с фредица филми като "Когато Хари срещна Сали“, и съпругата му, фотографът-продуцент Мишел Сингър, 68, които са открити мъртви в дома си.- Антъни ПРАЙС, 80, британски моден дизайнер, който по време на кариерата си е обличал много поп и рок звезди.-Питър АРНЕТ, 91, известен американски военен кореспондент, спечелил награда "Пулицър“ за репортажа си за Виетнам през 1966 г. и отразил повечето конфликти от края на 20-ти век.- Крис РИА 74, британски певец, известен с хитове като The Road to Hell и Driving Home for Christma.-Пери БАМОНТЕ, 65 г., британски музикант, китарист и клавирист на групата The Cure.-Бриджит Бардо, 91 г., легендарна френска актриса, феминистки символ на 60-те години на миналия век и пламенен защитник на животните.