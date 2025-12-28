Публикациите в социалните мрежи, които се възприемат като опасни или обидни, все по-често могат да доведат до отказ за издаване на виза или до силна негативна реакция онлайн. Това е тенденция, за която пътуващите по света трябва да бъдат добре информирани.Наскоро правителството на САЩ обяви намерение да проверява публикации в социалните медии от последните пет години на посетители от десетки държави, които могат да влизат в страната без виза за срок до 90 дни. Макар детайлите по предложението все още да не са напълно изяснени, общественото обсъждане ще продължи няколко седмици, преди мярката да влезе в сила на 8 февруари 2026 г., пише businessnovinite.bg. Освен това кандидатите по програмата ESTA ще трябва да декларират всички имейл адреси, използвани през последното десетилетие.Този план е част от по-широка тенденция за засилен контрол над посетителите на САЩ, при която дигиталното присъствие на пътуващите може да бъде използвано като основание за отказ на влизане или депортиране. По-рано през годината норвежки турист заяви, че му е било отказано влизане след проверка на телефона му, при която бил открит мем с вицепрезидента Джей Д. Ванс. Американската митническа и гранична служба отхвърли твърдението и посочи като причина "призната употреба на наркотици“. ОтCBP подчертават, че проверките на електронни устройства на границата често са ключови за преценката на намеренията на пътуващите.След завръщането си в Белия дом през януари президентът Доналд Тръмп постави сигурността на границите като основен приоритет, мотивиран от съображения за национална сигурност. Някои експерти обаче предупреждават, че подобни мерки могат да се превърнат в допълнително препятствие и да обезкуражат потенциални посетители. Професорът по право Доналд Ротвел от Австралийския национален университет отбелязва, че хората, влизащи в САЩ по програмата за безвизово пътуване, разполагат с много ограничени права на границата, тъй като предварително се отказват от възможността да оспорват определени решения на граничните власти.Според Ротвел, ако чуждестранен посетител не изпълни искане на служител на Митническа и гранична защита при пристигане, това може директно да доведе до отказ за влизане. Затова той съветва пътуващите да бъдат особено внимателни с онлайн съдържанието си, особено когато то засяга американската политика или конкретни личности. В по-дългосрочен план експертът очаква, че дигитализацията ще направи подобни проверки още по-разпространени и по-лесни за прилагане, включително чрез все по-широкото използване на изкуствен интелект.Съединените щати обаче не са изключение. Все повече държави наблюдават активността на пътуващите в социалните медии, като дигиталният отпечатък може да има последици дори след преминаване на границата. Нова Зеландия въведе още през 2018 г. закон, който позволява на граничните служители да изискват достъп до мобилни телефони, а отказът да се предоставят пароли се наказва с глоби. В Обединените арабски емирства правилата са още по-строги – чужденци могат да бъдат задържани за публикуване или споделяне на клеветническо съдържание, както се случи с ирландски гражданин след негативен онлайн отзив за бивш работодател.Рисковете се увеличават и заради огромното количество съдържание, което пътуващите споделят. Проучване във Великобритания показва, че над половината туристи не могат да си представят почивка без снимки, като средно публикуват по седем изображения седмично. Често тези кадри се правят без съобразяване с местните културни норми, което може да доведе до сериозна обществена реакция, депортиране или глоби. Затова експертите съветват пътуващите да бъдат по-осъзнати, да уважават местните обичаи и да не превръщат хората и културните места просто в съдържание за социалните мрежи.