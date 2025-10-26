От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС

© Фокус Позицията на Европейския парламент относно реформата на Директивата за пакетните туристически пътувания беше одобрена, за да се осигури по-добра защита на пътуващите срещу прекъсвания на пътуванията или фалит на туристически агенти.



Преговорната позиция на Парламента, изготвена от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, подкрепя предложението на Комисията за актуализиране на правилата за защита на пътуващите въз основа на поуките, извлечени от пандемията и фалитите на известни туристически агенции, предаде Travel.gr.



Общата цел на предложената законодателна актуализация е да се определят правата на пътуващите на информация и отмяна на пътуване, както и правото им на възстановяване на разходите и помощ за репатриране в случай на фалит на организатора на пътуването или непредвидени обстоятелства нарушат плановете им. Актуализацията ще изясни също какво представлява туристически пакет и ще включва хармонизирани правила за използването на ваучери вместо парично обезщетение.



Правила за ваучери



Ваучерите бяха гореща тема по време на пандемията. Евродепутатите искат да гарантират, че потребителите имат право да откажат ваучери и да изберат възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Когато пътуващ приеме ваучер, но не го използва, неизползваната му стойност трябва да бъде върната на пътуващия след изтичане на срока му. Ваучерите трябва да са валидни до 12 месеца и могат да бъдат удължавани или прехвърляни само веднъж.



Ваучерите следва да бъдат покрити и от гаранции за несъстоятелност на туристическия агент, а стойността им следва да съответства поне на размера на възстановяването, на което пътуващият има право. Притежателите на ваучери следва да имат предимство при избора на туристически услуги и следва да могат да ги използват за всяка туристическа услуга, предлагана от организатора, поотделно или на части.



Причини за отмяна на пътуването



Актуализираните правила ще изяснят и условията за анулиране на пътуване. Ако възникнат неизбежни или извънредни обстоятелства на мястото на пътуване или в точката на отпътуване преди пътуване или засегнат самото пътуване, пътуващите трябва да могат да анулират плановете си без неустойка и с пълно възстановяване на сумата, казват евродепутатите.



Дали отмяната е оправдана следва да се преценява за всеки случай поотделно. Всяко официално предупреждение за пътуване, издадено до 28 дни преди планираното заминаване, обаче следва да бъде важен елемент, който трябва да се вземе предвид, казват евродепутатите.



Ниво на предплащане



Въпреки че евродепутатите до голяма степен подкрепиха предложенията на Комисията, те премахнаха от проекта за директива предложение за ограничаване на авансовите плащания, извършвани от клиентите на туристическите агенти. Комисията иска клиентите да плащат не повече от 25% от общата цена на пакетната почивка на туристическия агент при предварителна резервация и да платят остатъка 28 дни или по-малко преди началото на пътуването. Евродепутатите обаче смятат, че държавите членки трябва да решат този въпрос.



Докладчикът Алекс Агиус Салиба заяви: "Нашата цел е да укрепим правата на потребителите, един от най-добрите начини да изпълним ролята, която нашите граждани са ни поверили. При резервациите на пакетни почивки, извънредните ситуации могат да причинят много стрес, ако някой в ​​крайна сметка не е в състояние да пътува. Уточняваме, че в такива случаи потребителят може да анулира пакета си и да получи пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Защитата на потребителите на хартия е добро начало, но прилагането на закона ще бъде от решаващо значение. Ето защо въвеждаме задължителен механизъм за жалби за пътуващите, за да гарантираме, че правата на потребителите се зачитат.“



Парламентът одобри преговорната си позиция с 535 гласа "за“, 36 "против“ и 47 "въздържал се“. Междуинституционалните преговори по окончателния вид на новите правила са планирани да започнат на 24 септември 2026 г.