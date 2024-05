Остров предлага безплатни нощувки

© Остров Сардиния е една от многобройните приказни места, които можем да посетим в Италия. Място с красиви плажове и кристални води, някои отиват там, за да плажуват, а други - за да търсят силни усещания.



Именно към втория тип туристи е насочена програмата Leg's Go In Cammino. Тя има за цел да помогне на всички желаещи да опознаят другото лице на втория по големи остров в Средиземно море - отвъд скъпите яхти и плажовете с луксозни заведения. Защото Сардиния е много повече и е притегателна за тези, които обичат да бъдат сред природата и най-дивите й и красиви кътчета.



Програмата е с акцент върху рядко посещавания югозападен бряг на острова, известен и като миньорски район. За целта се предлагат три безплатни нощувки на желаещите да прекосят маршрута Санта Барбара. Той е дълъг над 500 км, разделен е на 30 етапа, минава през извисяващи се пясъчни дюни, буйни гори, скалисти склонове и близо 150 изоставени мини.



Освен да се насладят на всички природни красоти по маршрута, туристите ентусиасти ще могат да се докоснат отблизо до местното население в тази част от Сардиния и да се насладят на традиционната кухня от региона, предава lifestyle.bg.



Инициативата осигурява до три безплатни последователни нощувки на туристи под 35 години, които трябва предварително да се регистрират на сайта й. При настаняване получават и ваучери за консумация в местни заведения. А след като безплатните нощувки изтекат, плащат по 28 евро на нощ в квартирите и по 20 евро в местата за хранене, пише BBC.



Leg's Go In Cammino стартира през октомври миналата година, а още до нейния край се отбелязва значителен скок на туристите, извървели част от 500-километровия маршрут - цели 1 521. Засега само 196 души са преминали цялото трасе, открито през 2017 г.



Това най-често отнема около месец или малко повече. А за това време може да се видят както пътеки за мулета от 800 г. пр. н. е., така и ЖП линии от XIX век, но и много повече. Истинско пътешествие между вековете и епохите от историята на остров Сардиния.