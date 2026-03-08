NRK в следобедните часове на 8 март.
''Една от хипотезите е, че става дума за акт на тероризъм'', заяви пред обществената телевизия ръководителят на съвместното звено на полицията за разследване и разузнаване Фроде Ларсен.
Полицията не предостави подробности за причината за експлозията, като заяви само, че е използвано ''взривно устройство''. Фрагменти от стъкло са се виждали в снега близо до входа на консулския отдел, както и пукнатини в дебела стъклена врата, лампи, висящи от кабелите си, и черни следи по земята в долната част на вратата, вероятно причинени от експлозията, според информационната агенция AFP.
Държавният департамент на САЩ не коментира инцидента.
Експлозия в посолството на САЩ в Осло
Експлозия е станала на входа на посолството на САЩ в Осло, Норвегия, около 1:00 ч. местно време (2:00 ч. българско време) на 8 март, съобщи по-рано NRK, позовавайки се на полицейско изявление.
Полицията разпитва свидетели и издирва извършителите, като провежда разследване на местопрестъплението с кучета, дронове и хеликоптери. Досега не са открили нищо, което би могло да представлява заплаха за местните жители. Улицата, на която се намира посолството, е затворена за движение.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.