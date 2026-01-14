ЗАРЕЖДАНЕ...
Осем дни в ареста за мъжа, който счупи стъклото на българското посолство в Скопие
Задържането се определя по искане на прокуратурата въз основа на възможността за бягство и че извършителят може да повтори престъплението.
ФОКУС припомня, че на 11 януари заподозреният мъж на 55 години повреди входната врата на посолството на Република България в Скопие, след което избяга.
